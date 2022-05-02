Posted on by

فلسطين الأكثر حضورا في عيد العمال في مدينة “مالمو” السويدية

Image previewImage previewImage previewImage preview

فلسطين الأكثر حضورا في عيد العمال في مدينة “مالمو” السويدية

آلاف مؤلفة طافت شوارع مدينة مالمو في الأول من أيار احتفاء بعيد العمال العالمي في مسيرة دعي لها حزب اليسار السويدي.

يتقدمها جموع اليساريين الذين هتفوا للعدالة الاجتماعية والمساواة وإلى مجتمع اشتراكي حقيقي يتضامن مع نضال الشعوب من أجل الحرية.

وسط حضور لافت ومميّز للمجموعة 194 بالأعلام الفلسطينية واليافطات، وكانت الهتافات باللغة السويدية التي تدعوا لحرية فلسطين وتنديدا بالاعتداءات على الأقصى والقدس ولمقاطعة إسرائيل رددتها الجموع وتفاعل معها الناس على الأرصفة ومن شرفات منازلهم.

تخلل الاحتفال عدة كلمات داعمة للقضية الفلسطينية وحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close