فلسطين الأكثر حضورا في عيد العمال في مدينة “مالمو” السويدية

آلاف مؤلفة طافت شوارع مدينة مالمو في الأول من أيار احتفاء بعيد العمال العالمي في مسيرة دعي لها حزب اليسار السويدي.

يتقدمها جموع اليساريين الذين هتفوا للعدالة الاجتماعية والمساواة وإلى مجتمع اشتراكي حقيقي يتضامن مع نضال الشعوب من أجل الحرية.

وسط حضور لافت ومميّز للمجموعة 194 بالأعلام الفلسطينية واليافطات، وكانت الهتافات باللغة السويدية التي تدعوا لحرية فلسطين وتنديدا بالاعتداءات على الأقصى والقدس ولمقاطعة إسرائيل رددتها الجموع وتفاعل معها الناس على الأرصفة ومن شرفات منازلهم.

تخلل الاحتفال عدة كلمات داعمة للقضية الفلسطينية وحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

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