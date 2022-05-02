جوامير مندلاوي

لغة الجسد بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي اردوغان

ولسان حال الثاني اسف ياولي العهد لاثارتي المشاكل للملكة،

الحرباء اردوغان يستثمر في ازمات الدول لاحتلال اجزاء من الارض وامتصاص خيرات دول اخرى.

استثمر في ازمة سوريا فاحتل محافظة ادلب السورية وعفرين والشمال السوري ورفع العلم التركي عليها.

استثمر في ازمة ليبيا فاحتل الموانئ وابار النفط وسرقة النفط الليبي.

استثمر في ازمة اذربيجان مقابل توريد النفط بسعر رخيص.

استثمر في ازمة الراحل خاشقجي لكنه لم ينجح .

استثمر اردوغان في ازمة مصر ولم ينجح ايضا.

يزعم بانه حامي للفلسطينيين لكنه يستقبل بالاحضان رئيس وزراء اسرائيل.

احذروا هذا الحرباء القذر.



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