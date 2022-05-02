لماذا يجب علينا إعادة قول الحقائق باستمرار ؟

هناك مقولة معروفة ذُكرت في الكتاب المقدس عمرها أكثر من ألفي سنة : ( لا جديدة تحت الشمس) لكنَّها لا تمنع من إعادة ذكر الحقائق المعروفة وتكرار قولها ..

لماذا .. ؟!

لأن سلطة الأشرار تعتمد في تبرير وجودها على تزييف الحقائق وتكرار الأكاذيب باستمرار كي تمحو الحقائق من عقول الناس وذاكرتهم ..،

ومن هنا ، أي من هذه التجربة التاريخية السلبية المتكررة جاءت مقولة الوزير النازي غوبلز : ( اكذب اكذب حتى يُصدقك الاخرون) لذلك علينا ذكر الحقائق وتكرارها كلما اقتضت الضرورة .. فالحقائق وحدها هي التي تفضح الخونة وتكشف صفقات اللصوص ..

كريم عبد ..

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