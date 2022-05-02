“ليلتقط أنفاسه “..الخزعلي يدعو إلى إنهاء حالة الترهل الأمني

دعا الخبير الأمني هيثم الخزعلي، الاثنين، لانهاء حالة الترهل والتلكؤ الأمني والمضي في معالجة المناطق التي ينشط بها الإرهاب.

وقال الخزعلي في تصريح إن “العمليات الأمنية في الانبار جاءت لمحاربة وطرد جيوش عصابات داعش الارهابي في هذه المحافظة ولمنع تهديدها المحافظات المحررة وضمان عدم تكرار الهفوات الأمنية”.

وأضاف أنه ” يجب السيطرة على جميع المحافظات والمناطق لإنهاء حالة الترهل الأمني والتلكؤ في معالجة هذه المناطق معالجات صحيحة لضمان انهاء وجودهم بشكل كامل “،مشيراً إلى أن “البلد يحتاج إلى وقت معين ليلتقط أنفاسه”.

ولفت إلى “أهمية ملاحقة فلول داعش الارهابي في صحراء الانبار والمناطق التي تنتشرون بها “،مبيناً أن “عصابات داعش بدأت تنقرض بشكل تدريجي”.

اكد الخبير الامني امير عبد المنعم، في وقت سابق، ان المناطق الصحراوية الممتدة من الانبار وصولا الى نينوى وكذلك المحافظات الجنوبية لايمكن السيطرة عليها بالكامل، لافتا الى ان اكثر المناطق خطورة هي المحاذية للحدود السورية.انتهى 25و

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