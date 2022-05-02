Posted on by

مؤكداً على مراعاة الحالات الإنسانية السيد الغانمي يتابع توزيع الهدايا على دار المسنين في كركوك واربيل…

مؤكداً على مراعاة الحالات الإنسانية

 بالتزامن مع  حلول عيد الفطر المبارك، اكد وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي على مراعاة الحالات الإنسانية ومتابعة أحوال المسنين والنازحين.

 حيث قامت وحدة تمكين المرأة في فرع الوزارة بمحافظة كركوك، بتوزيع هدايا تضمنت مواد غذائية وكسوة العيد على النساء والرجال في دار المسنين.

 كما نظم فرع الوزارة في محافظة أربيل، زيارة خاصة لدار المسنين بمبادرة لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لكبار السن،. وتقديم الهدايا لهم بشمول 48 مسنا و32 مسنة داخل الدار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close