مؤكداً على مراعاة الحالات الإنسانية السيد الغانمي يتابع توزيع الهدايا على دار المسنين في كركوك واربيل…

مؤكداً على مراعاة الحالات الإنسانية

بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، اكد وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي على مراعاة الحالات الإنسانية ومتابعة أحوال المسنين والنازحين.

حيث قامت وحدة تمكين المرأة في فرع الوزارة بمحافظة كركوك، بتوزيع هدايا تضمنت مواد غذائية وكسوة العيد على النساء والرجال في دار المسنين.

كما نظم فرع الوزارة في محافظة أربيل، زيارة خاصة لدار المسنين بمبادرة لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لكبار السن،. وتقديم الهدايا لهم بشمول 48 مسنا و32 مسنة داخل الدار.

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