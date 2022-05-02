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متحدث باسم الصدر للإطاريين: شكلوا الحكومة وسنذهب إلى المعارضة بروح رياضية

أكد صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، استعداد الكتلة الصدرية للذهاب الى المعارضة في حال تمكنت الاحزاب الاخرى من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال العبيدي في تصريح لـ “صوت أميركا الناطقة بالكوردية” “إذا شكلت الأحزاب الأخرى الحكومة بدوننا، سنصبح معارضة وسنستقبلها بروح رياضية”.

وأضاف أن “هناك ضغوطا على الأطراف في التحالف الثلاثي من داخل العراق وخارجه، لكن علاقتنا قوية”.

ويضم التحالف الثلاثي الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة “السني”.

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة واعلان نتائجها، بعدما اعترضت قوى شيعية بارزة ضمن “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى شيعية على النتائج إلى جانب وجود خلافات عميقة بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وأمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قوى الاطار الشيعية اربعين يوماً تنتهي مع عيد الفطر لتشكيل حكومة جديدة.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

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