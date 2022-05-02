مسرور بارزاني يدعو الى إنزال العقوبات ضد المجاميع المخربة التي استهدفت قضاء “خبات”

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط قضاء خبات التابع للعاصمة أربيل، داعياً لتشكيل لجنة مشتركة لفرض السيطرة على المناطق التي تشكل تهديداً أمنياً.

وقال مسرور بارزاني في بيان : “أستنكر وأدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية على حدود قضاء خبات، وبهذا الصدد، أدعو رئيس الوزراء الاتحادي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنزال العقوبات ضد المجاميع المخربة الخارجة عن القانون”.

وطالب رئيس حكومة اقليم كوردستان بـ”تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك المناطق التي باتت تشكل تهديداً لاستقرار وأمن إقليم كوردستان والعراق”.

مشددا على انه “يجب أن لا تستمر هذه الهجمات بعد الآن، ويتعين أن يكون هناك موقف جدي، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذه الاعتداءات”.

هذا وكان جهاز مكافحة‌ الإرهاب في اقلیم كوردستان ، كشف مساء امس الاحد عن ان 6 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت قرب الزاب الكبير ضمن حدود قضاء خبات (غرب العاصمة أربيل) دون ان يخلف خسائر بشرية او مادية.

وأضاف الجهاز ، ان الصواريخ اطلقت من حدود ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية في محافظة نينوى .

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