«ميتا» تخطط لافتتاح متاجر فعليَّة

نيويورك: وكالات

ناقشت ميتا، (فيسبوك) سابقاً، فتح متاجر البيع بالتجزئة التي تمتد لاحقًا إلى جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لوثائق الشركة التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

وتستخدم المتاجر لتعريف الأشخاص بالأجهزة التي صنعها قسم Reality Labs التابع للشركة، مثل نظارات الواقع والواقع المعزز. وهذه الأجهزة هي بوابات إلى ميتافيرس، وهو العالم الرقمي المستقبلي حيث ينتقل الناس من الإصدارات الافتراضية إلى الإصدارات المعززة من الواقع بسلاسة تقريبًا. وقام مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي، بإعادة تسمية شركته إلى ميتا في الأسبوع الماضي ووضع رؤية لمتابعة ميتافيرس كمنصة اجتماعية تالية.

وتساعد المتاجر في إظهار أن الواقع الافتراضي والواقع المعزز يمكن أن يكونا ممتعين. وتهدف المتاجر إلى جعل العالم أكثر انفتاحًا وتواصلًا، وفقًا لوثائق الشركة التي اطلعت عليها الصحيفة.

كما تهدف أيضًا إلى إثارة مشاعر مثل الفضول والقرب بالإضافة إلى الشعور بالترحيب أثناء تجربة نظارات الرأس. وسبقت المناقشات حول المتاجر الفعلية إعادة تسمية فيسبوك بعدة أشهر، مع بدء العمل الجاد على المبادرة العام الماضي.

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