نيجيرفان بارزاني لبغداد: الاكتفاء بإدانة الهجمات الصاروخية لا يجدي

أدان عن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس الأحد حدود قضاء خبات في أربيل، داعياً الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية العراقية للعمل على العثور على منفذي الهجوم وإنزال العقوبة القانونية بهم.

وقال بارزاني في بيان، إن “الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرض الأمن والاستقرار للخطر، والحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة عن الإسراع والعمل بجدية أكبر على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان على منع تكرارها”.

واستهدفت ستة صواريخ مساء أمس الأحد قضاء خبات، وسقطت بعض الصواريخ عند مصفاة نفطية تابعة لشركة كار النفطية، وتسبب بتضرر خزان للنفط.

وعقب القصف أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أن القوات العراقية ستلاحق منفذي القصف الصاروخي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الكاظمي، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وجرى خلال الاتصال بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، “مناقشة الأوضاع الأمنية وما قامت به عصابات الإرهاب والجريمة من استهداف لأحد المصافي في قضاء خبات بمحافظة اربيل”.

وأكد الكاظمي “أن قواتنا المسلحة البطلة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان، وأن شعبنا العراقي في كل مكان سوف تزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون”.

وجاء ذلك بعد أن دعا مجلس الأمن في إقليم كوردستان، بغداد إلى تطهير منطقة في سهل نينوى، قال إنها أصبحت منطلقاً للهجمات الصاروخية على الإقليم.

وذكر بيان للمجلس، “إن الهجمات الصاروخية على إقليم كوردستان تتكرر من قبل مجاميع خارجة عن القانون، تحديداً في منطقة بقضاء الحمدانية تقع بين مقر فوج المغاوير التابعة لقيادة عمليات نينوى وبين مقر مسلحي العصائب في برطلة واللواء 30 في الحشد الشبكي”.

وأضاف أن هذه المناطق تقع تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية وليست بعيدة عن المقرات البديلة للقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية، لذا ندعو رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية إلى بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة تطهيرها من الإرهابيين والعصابات، حيث باتت منطلقاً وبؤرة للهجوم على إقليم كوردستان”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أكدت تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة كار النفطية لاستهداف صاروخي في قضاء خبات التابعة لأربيل في إقليم كوردستان.

واتهمت الخلية من اسمتهم بعصابات الإرهاب والجريمة بالوقوف خلف الهجوم، “الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط