وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وعماله في هولندا

نظمت عدة جمعيات، نساء بالسواد ومنصة فلسطين والتجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في وسط مدينة “هارلم” الهولندية وبمشاركة عددا واسعا من نشطاء والمتضامنين الهولنديين والأجانب وعددا من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية.

رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليافطات الداعمة للشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف نظام الفصل العنصري الأبارتهايد التي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الممارسات الإجرامية اليومية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني من مصادرة الأراضي والاعتقالات العشوائية والإعدامات الميدانية وسرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وتم توزيع منشورات على المارة تفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين والفلسطينيين، حيث تنشر آلاف نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية التي تعيق حركة المواطنين والعمال الفلسطينيين وتفرض عليهم ظروف معيشة صعبة وتحجب حريتهم في الحركة.

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