3 دول أفطرت الأحد و21 الاثنين.. وهذه الدول عيدها غداً الثلاثاء

أعلنت 21 دولة عربية أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك حيث جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن هيئات الأهلة والوزارات واللجان المعنية بتحري هلال شوال للعام الهجري الحالي 1443.

والسبت أعلنت السعودية والبحرين واليمن والإمارات وقطر والكويت والصومال والعراق والسودان وسوريا وليبيا ولبنان ومصر وتونس وفلسطين والجزائر وموريتانيا وجيبوتي، تعذر رؤية هلال شوال، وأن يوم الأحد المتمم لشهر رمضان.

ورغم تعذر رؤية هلال شهر شوال في غالبية الدول العربية والإسلامية، السبت، إلا أن أفغانستان والنيجر ومالي كان لها رأي مخالف وأفطرت الأحد.

فيما أعلنت 4 دول مساء الأحد، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1443 هجري وأن أول أيام عيد الفطر المبارك فيها يكون الثلاثاء 3 مايو الجاري وأن الاثنين المتمم لشهر رمضان والثلاثاء عيد الفطر.

وذكر مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: «باكستان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال وأن الثلاثاء 03 مايو يوم عيد الفطر المبارك».

كما أعلنت إيران، أن يوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وفقًا لوكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء.

وأضاف مركز الفلك الدولي، أن بنغلاديش حددت الثلاثاء غرة شهر شوال، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال.

وفي الهند، أعلنت اللجنة المكلفة باستطلاع هلال شهر شوال، مساء الأحد، تعذر رؤية الهلال، بذلك حددت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

3 دول عيدها الأحد

وأعلنت جمهورية النيجر، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الأحد.

وحسب وسائل إعلام محلية، ثبتت رؤية هلال شهر شوال في إقليم ديفا وطاوا ومرادي، وكذلك في مدينة زندر.

ومن ثم، اعتمدت المؤسسات الرسمية في النيجر موعد أول أيام عيد الفطر اليوم الأحد.

وقال بازوم على صفحته على فيسبوك: «إلى جميع النيجيريين والأمة الإسلامية، أهنئكم بعيد الفطر السعيد».

أفغانستان

وأعلنت المحكمة العليا في أفغانستان، مساء السبت، أن يوم الأحد 1 مايو، أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في البلاد.

وقال مركز الفلك الدولي: «على الرغم من استحالة رؤية هلال شهر شوال السبت، فقد أعلنت أفغانستان أن الأحد هو يوم عيد الفطر فيها، وذلك بعد ورود 27 شهادة صحيحة على حد قولهم. علما بأن القمر لم يكن موجودا في السماء أصلا بعد غروب شمس اليوم».

مالي

وأعلنت دولة مالي أيضا ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت من موقعين من قبل 8 شهود.

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