“أكثر من 2100 صاروخ”.. واشنطن تكشف تفاصيل جديدة عن الحرب الأوكرانية

كشف مسؤول أمريكي أن روسيا أطلقت أكثر من 2100 صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بداية الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وقال المسؤول الأمريكي إن روسيا حققت تقدما محدودا في منطقة دونباس الأوكرانية خلال الأيام الماضية.

وأضاف أنه سيتم تدريب نحو 200 جندي أوكراني على استخدام مدافع هاوتزر.

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول دفاعي أمريكي اليوم أن الولايات المتحدة تعتقد أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف زار منطقة دونباس الأوكرانية الأسبوع الماضي، لكن لا يمكنه تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأنه أصيب أثناء القتال.

وقال المسؤول الأمريكي، للصحفيين متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته :”يمكننا أن نؤكد أنه كان في دونباس”.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم تدمير 9 نقاط تمركز للقوات الأوكرانية، وتدمير راجمات للصواريخ من طراز “بي إم-24”.

وقال كوناشينكوف في بيان: “قامت قوات الصواريخ خلال يوم واحد بتدمير 9 نقاط تمركز للقوى البشرية والعتاد، وراجمة للصواريخ من طراز “بي إم-24″ غراد، وبطارية مدفعية”.

وأضاف كوناشينكوف: “كما تم إسقاط صاروخين تكتيكيين من طراز “توتشكا-أو” في منطقة بيتروفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية”.

ونوه إلى أنه قامت قوات الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد بتدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه، وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.

كما أكد أن الصواريخ الروسية دمرت 38 مرفقًا عسكريًا لأوكرانيا بما في ذلك مستودعات الأسلحة في منطقتي بيرفومايسكي وإيليشيفكا وأن الطيران الروسي حيّد ما يصل إلى 160 عسكريا و26 وحدة من المعدات المدرعة الأوكرانية.