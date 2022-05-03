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التكايا ودواوين العشائر في سامراء تعاود استقبال الزائرين في العيد

عاودت دواوين العشائر والتكايا في سامراء استقبال الزائرين، في إطار موروث شعبي اعتادت عشائر سامراء إحياءه كل عيد.

وقال كامل عباس الأشراف، نقيب السادة آل عباس الحسنية، إن “توافد أبناء العشيرة على ديوان الشيخ في صبيحة العيد، من العادات المتوارثة في سامراء”.

من جهته، قال كامل عبد الستار، شيخ عشيرة آل مليس، إن “المهنئين يأتون إلى المضايف والدواوين والتكايا في العيد، في عادة تعزز أواصر المحبة والتقارب”.

وانقطعت هذه المجالس منذ قرابة عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، ليعاد من جديد التقارب الاجتماعي بين الأهالي.

وقال سعود الصبري، شيخ عام عشيرة الحداد،  إن “انخفاض تأثير الجائحة دفعنا إلى إعادة فتح الدواوين وذبح الذبائح لإقامة الولائم لنجدد التمسك بعاداتنا الأصيلة”.

ولا يقتصر وجود الدواوين على حل النزاعات العشائرية، بل إنها قبلة للتواصل الاجتماعي؛ فالمهنئون بالأعياد يقصدونها منذ ساعات الصباح الأولى لتبادل التهاني.

المراسل: محمد السامرائي
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