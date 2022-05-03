الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، الاثنين، إسقاط طائرة بدون طيار جديدة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وذلك في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وفي بيان مقتضب للجيش اليمني قالت القوات إن “دفاعاتها الأرضية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي أثناء تحليقها في اتجاه المواقع العسكرية في الجهة الشمالية الغربية” من المحافظة النفطية.

في الصدد، قالت مصادر ميدانية إن مليشيات الحوثي هاجمت بكثافة في وقت مبكر الإثنين، مواقع الجيش اليمني في الجبهات الغربية من مأرب، حيث كانت تعتقد انشغال الجنود بقضاء عيد الفطر مع عائلاتهم.

وبحسب المصادر فإن معارك شرسة دارت في محور “الكسارة” في مديرية صرواح إثر الهجوم الحوثي والذي يعد انتهاكا جديدا للهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة.

وتكبدت مليشيات الحوثي عددا من القتلى والجرحى قبل أن تتقهقر المجاميع الإرهابية تحت خيبة الهزيمة، وفقا للمصادر.

في جبهة الجوف المجاورة، قصفت مليشيات الحوثي بالمدفعية الثقيلة مواقع الجيش اليمني في جبهة “الجدافر” شرقي مديرية الحزم، في المحافظة الحدودية مع مأرب والسعودية.

وأسفرت القصف الحوثي عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح بليغة بصفوف مليشيات الحوثي ضمن سلسلة اعتداءات لمليشيات الحوثي تهدد بنسف الهدنة الأممية التي تستمر مدة شهران، وفقا للجيش اليمني.

وتستمر مليشيات الحوثي منذ سريان الهدنة في 2 إبريل في انتهاكاتها العسكرية امتداد مسرح العمليات في مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف.

وكان الجيش اليمني سجل 1924 خرقاً حوثيا للهدنة الأممية خلال 21 يوماً من إعلانها، بما فيها استغلال قرار وقف إطلاق النار في تحقيق مكاسب على الأرض.