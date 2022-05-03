الـــحـــب كذبة أبطالها إثنان واحـــد حنون والثانى يـــخـــون – … الحب كذبه كبيره … من يعيشها اكبر مغفل

…كلام عن الكذب والخداع فى الحب

ماهي أسباب قول كلام الكذب والخداع في الحب

الحب حلو وجميل بس ساعات بيقلب السحر

علي الساحر فجاة و من غير مقدمات تلاقى

نفسك مرمي برة من قلب الي حبية و اتمنيت بوم

رضاة ذبحك بكل دم بارد

حتى ينال الشخص ما يريده من شخص معين في الحرام ثم يتركه .

التقرب إلى شخص من أجل مصلحة أو من أجل عمل أو من أجل شئ تريده منه .

طبيعة غير سوية كشخص يحاول إرضاء الكثير من الناس حتى يكسبهم ولا يخسرهم .

من أكثر الكلام الكاذب الذي يقال أثناء فترة الخطوبة حتى يلفت المخطوبين نظر بعض بأنهم المثالين .

الكذب بين الرجل وزوجته وذلك حتى لا يتم خراب المنزل وتشرد الأولاد .

الكذب في فترة الحب حتى ينال ما يرغب فيه فقط .

اكثر الصفات الغير مرغوب فيها هي الخيانة والنفاق والرياء والغدر هناك الكثير من كلام عن الكذب والخداع فى الحب والكلام المعسول من أجل إرضاء النفس فقط والأنانية من هذا الكلام التالي:

اللسان يكذب عندما يقول ما لا يقل وعندما يقل مالا يفعل وكذب القلب أن يقول ما لا يشعر .

الصدق أجمل الأشياء يجب أن تسير عليها .

هناك أشخاص من كثر ما تعودتم منهم على الكذب أثناء مراسلتهم ترى بدل كلمة يكتب الآن ترى يكذب الآن .

لا تخدع من وثق فيك ومنحك الأمان لأن كذبك سيدمره .

الحب صدق والكذب نفاق وخيانة .

البارع الحقيقي هو الذي يصدق نفسه حينما يكذب .

الكذب لا يخفي الحقائق ولكن لابد أن يأتي اليوم يوضح ما حولك .

لا تصدق من كذب أمامك لأنه سيأتي اليوم الذي يكذب عليك أيضًا ويخدعك .

أكثر الأشخاص التي تتحدث عن نفسهم هم أكثر الناس نفاقًا وكذبًا .

ليس كل فتاة وثقت فيمن تحبه غبيه ولكن ما تحبه لا يكن رجلًا .

من كذب وبرر كذبه فهو من أقبح البشر .

يحللون الكذب بأنه جبر خواطر .

ما أقبح الزمن الذي تفشى فيه ظاهرة مريبة من الكذب والخداع .

يعجبني جدًا أنك تكذب وتصدق نفسك .

يعجبني الزمن حين يدور ويكشف فيه الصادق من الكاذب الصادق أدين له بحياتي والكاذب سأجعله عِبرة.يلومنني حينما تعرضت للكذب والخداع لم يعرفون أنني لم أعطي خيانة لأحد وهذا من كرم أخلاقي .

الأحلام هي الحقيقة الوحيدة الصادقة للبعد عن النفاق والخداع .

لم أصدق كم قل عن هذا الشخص الكثير من الكره واليوم يحضنه ويبتسم في وجهه .

أفضل أن أترك الأصدقاء وأرى فيهم الصدق بدل أن أتركهم وهم يملأهم الخداع والنفاق والغدر .

أتى زمن الصحابة كان فيه الصداقة صدق ووفاء حتى لو وصلت بالتضحية ولكن في زمنا نفسي أولًا .

اتمنى أن تعود القلوب مثلما كانت صادقة نقية غير خادع بينما وصل بنا الحال أن نعيش في زمن الكذب والنفاق والخداع فيه شريعة المحبين .

ليتهم تركوا في قلوبنا لهم ذكرى جميلة .

لم أعد أثق في أحد من كثرة ما رأيت .

أصبح التعامل مع الناس مخيبفًا أصبح عالم يحتاج دراسة قبل الاقتراب منه .

كل إناء ينضح بما فيه وانت اناء ينضح من كل أنواع الكذب والخداع .

الصمت هو الشئ المخلص الذي لا يكذب .

فلتكن خيرًا أو لتصمت هذا الصدق في زمن الأحبة بينما في زمننا هذا نافق تترافق .

اعتنقوا الكذب دينًا ووصفو الصدق بالكفر .

أصعب سهم ممكن أن تموت بسببه هو الخداع من الصديق .

اختبر صديقك قبل أن يقضي عليك .

الحب صخرة لا يفتتها إلا الخداع والكذب .

عندما تسألني عند الكذب والخداع سأرسلك إلى حبيبي سيعطيك درسًا لا تنساه .

منى كذب أولًا سيكذ آخرًا وأبدا .

الحقيقة المؤلمة دائمًا أشرف من الكذب والخداع .

الكذب مرة واحدة كفيلة أن تقلل من جميع تصرفاتك حتى وإن كنت صادقًا .

مهما أن اخفيت الكذب سيأتي يومًا ما ويكشف .

أخبر صديقك واكذب عليه مرة واحدة وإن حافظ عليه ولم يذعه الأحد فأعرف أنه صادق معك .

لا تفرق معي كذبتك ولكن ما يفرق معي أني لا أصدقك مرة أخرى .

الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار .

الكلمات من المحتمل أن تكذب بينما التصرفات هي دائمًا ما تخبرنا الحقيقة .

قول الحقيقة دائمًا أفضل من الكذب لإرضاء الآخرين .

الصمت وانت كنت تخاف من قول الحقيقة أفضل من الكذب لتخطي الخوف .

صداقة صديق صادق أجمل أشياء .

انتهى الوفاء في ظل زمن الكذب والخداع .

أصبح الوفاء عملة نادرة بعد تفشي مرض الكذب والخداع .

النفاق هو البراعة في تصديق الإنسان نفسه عندما يكذب .

الخداع مرة واحدة يجعل منك إنسان رخيص في نظر نفسك .

الخداع أن يدعو الإنسان للفتن تحت مبادئ الإسلام .

أصدق شئ الأمانة وأكذب الكذب الخيانة والخداع .

في بحر الكذب لا يعيش سوى الأسماك الميتة .

في زمن الخداع أصبح قول الحقيقة بطولة .

إذا خدعك شخص في شيء كنت تتمناه فتناساة .

أكثر الأشخاص تُخدَع هم الأشخاص الذين يتعجلون في تحقيق آمالهم .

الخداع والكذب والغرور صفات في أغلب النساء اساسية غير مبتكرة .

الشخص المخادع يعتقد أنه ذكي .

أكبر الخدعة التي صدقها الإنسان خداع الشيطان له أنه غير موجود .

مخادع كالثعلب الذي يبتكر الحجج من أجله تصديقه ولكنه خبيث .

الخداع من صفات الشخص الخبيث واللئيم والخسيس .

القلب هو خداع القلب .

نحن من نخدع أنفسنا لا أحد يخدعنا .

المخادع يمتلك الكثير من الأوجه ومن يصدقه فقط هم الأغبياء والأكثر ذكاء من المخادع هو الذي يصفق له رغم أنه يكشف خداعه .

وإما عني فإني ألتمس رب السماء أن يأخذني لأعيش في صفاء السماء التي تخلو من الكذب والخداع والنفاق .

الخداع هو القتل البطئ .

الخداع هي من شيم الجبناء الذين يخشون المواجه وقول الصدق .

الجيد هو أن لا تخضع لعمليات الخداع لأنها نتائجها مؤلمة .

مهما أن تكون ذكيًا فأعلم أنك مخدوعًا الخداع والكذب هما لغة العصر .

لا تستطيع تقديم الخدع لرجل مسن يعرف أن أقرب الأشياء إليه هو الموت .

لا يفرق الخداع إذا وجد في حياة شخص يائس .

أحذر من الكاذب والمخادع عندما يكتشف غدرهم .

الخدع في التعاملات مرفوض ولكن في الحروب مسموح .

التظاهر بالغموض نوع من أنواع الخداع حتى يظهر للناس أننا أعمق منهم .

أقبح أنواع الكذب ذلك الصدق الذي يظهره الكاذب .

الكذب من أقذر الأدوار التي يمثلها أقرب الناس إليك .

لا تجبرني على قول شئ حتى لا أكذب في قوله .

الموت في قول الصدق خير العيش في قول الكذب .

الكاذب ليس لديه مشاكل مع نفسه ولكن مشكلته وجود نقصان يحرضه على الكذب .

إذ لم يقدر الشخص على اختراع كذبة تليق بشخصية المنافق والمخادع فليقل الصدق .

لا يؤمن والكاذب في أقواله ولا في مشاعره .

من كذب مرة يمكنه أن يخدعك ألف مرة .

من كذب عليك هو الشخص ذاته الذي لا يتمنى لك الخير .

ياويل الصادق في غابة يملأها الكاذبين .

الكاذب من يمزج اليقين بالشك .

من كذب لا يؤتمن في مجلس .

من كذب هو الشخص الذي خذل ضميره .

من الصعب أن تلقى طعنات الكذب ممن هم أقرب إليك من نفسك .

عندما يني الحب على الكذب فأن الحلب ظلم من هذه الأشخاص .

لا تصدق كثير القسم لأنه يكن كاذبًا

شاعر الحب الرومانسية تعتمد على مزيج معقد من المواد الكيميائية وعلم النفس،

يختلفُ المقالُ في الحب، كاختلافٍ الساسةِ والسياسة، وتجذرِ اختلافنا في كل حدثٍ وحديثٍ تجرهُ إلينا هذه الحياة.

الحبُ كذبةٌ في بلادي، ككذبةِ مسيلمة، وكذبات التائهينَ في طريقِ الحق، العارفينِ بالشر لتضادهم مع الطريق ولكنهم لا يأبهون، ينتعلون تضادهم ومعرفتهم هذه ويسيرون طريقهم عكس كل حق وفطرة، فالخرابُ يُجاورُ في أعماقنا مرضَ النفوس فينا، فتختلطُ المشاعرُ الطيبةُ بخبثِ النفسِ ودنائة المراد، ليكونَ الحق رداءً يُرادُ به باطل.

وهذا هو الحبُ في بلادي.. يُمسَكُ كشعلةٍ تُنيرُ الفراغَ حولها ولا قوةَ في ذاتها، فيجبي المارونَ بقربها بهجرًا مصطنعًا لا طائلَ منه أو فيه، لم؟ وكيف كل هذا؟

ما رأيتُ الحبَّ مبتذلًا لهذا الحد في قومٍ كما أراه في مجتمعاتنا اليوم، يُلد من كلمةٍ أو همسةٍ تطرقُ صندوقَ الرسائل، أو أحرفٍ تُنقش على صفحات المواقع التي تغزوا عوالمنا، أو يتجذرُ بنظرةٍ ورغبةٍ وأمنيةٍ عابرة، لا أرى في هذا إلا عجبًا فلا يُلدُ العظيم بهذا الهونِ ولا الضعفِ أبدًا. الحب جليلٌ أصالةً لاتصالِ بعمقِ وجودنا الإنساني، متجذرٌ في القدمِ، حدَ البعدِ في أصلِ إنسانيتنا، فإن أتى أو خطا لا أظنهُ يأتي على سفاهةٍ أو تفاهة، ولا يُولدُ إلا كما تُولدُ القداسةُ إلى عرشها.

ابتدأ الحبُ كعطاءٍ إلهي لهيئتنا الأولى – هيئة خلقنا الأول – لكان العطاء عطاءَ تكريم ورحمة لانتقالِ البشريةِ من فناءِ العدم إلى وصل الوجودِ ،عندما كانت البشرية أنفاسًا تسبحُ في ملكوتِ رحمته، في عوالم غير هذه العوالم التي نعلم، وهنا كانَ علةُ وجودنا ونقطةٌ الخلق الأوضح لنا، هذا في البدءِ والابتداء، وبعد هذا أتى الحب ليكونَ طلبًا فطريًا تابعًا لعلةِ الوجودِ والخلق، ليكونَ أبانا آدمَ مناديًا به، لتأتي رحمةُ الله هنا وتقطفَ من وجودية آدمَ وكينونتهِ حبًا خالصًا تمثلهُ حواء بكل كمالها البشري الممنوح من الله، وتكونَ اكتمالًا وكمالًا لوحدةِ آدمَ في الجنة، وفيكونَ الحب هنا هيئةً معاينةً وسببًا مُدركًا.

اجتمعت أحلامي … .. و تشتت رغباتي ما بين حب و كره …

ما بين لين و قسوة … ما بين لقاء و فراق ….

دائما ما أجد مفترق طرق في رحلة سيري … أقف هناك حائرة …

إلى أين سأمضي … ؟ إلى أين تسير بي قدماي … ؟

فتعصف بي الأفكار … وتمر أمامي الأسئلة … ولكن سؤال واحد

فقط يضيق به قلبي …

يتملكني الخوف … يتزلزل كياني … تضعف قوتي … اخر راكعة

على ركبتاي … أطأطئ رأسي منكسرة … يغشاني حزنا لطالما

ظل ساكنا أضلعي … تغيم عيناي بوابل من الدموع … . تتساقط

كأمطار الصيف …

ابكي … ؟؟ !! نعم ابكي ….

منذ أعوام … أبى قلبي أن يحب … كنت أرى العشاق بمنظار

المغفلين … بل ربما التافهين … و كنت دائما ما ارفع شعار ….

( الحب كذبه كبيرة ..من يعيشها فهو اكبر مغفل )

عميت عيناي عن كل شيء الاك …

ولكنك لم تخبرني بان لكل بداية نهاية … و أنا الحياة نهايتها موت

… وكل حلم جميل عشته سيأتي يوم لأصدم بالواقع …

ارفع راسي … و قد كسا ملامح وجهي سيل الدموع … انظر إلى

مفترق الطرق وقد تملكني اليأس … اتكئ على يدي لاقف على

قدماي … و اقفل عائدة من حيث أتيت … فلم يعد لي قدرة على

إكمال الطريق …

هذا هو الحب! فكيفَ لغرائزِ البشرِ أن تُدنسهُ، وتُلطخَ حبائل وصلهِ مع الله، بكلِ قذاراتِ الإساءةِ البشرية؟

الحبٌ كذبةٌ إذا ما اتُخذَ بالصورة هذه، غريزيٌ لحظيٌ لا يتعدى لغةَ المادة ولا ينعتق منها، يتماها بعيدًا عن أصالتهِ وأصلهِ الأبديين، وعن صفاتِ منحهِ المباركة المستدامة. ناهيكَ عن عظمةِ خلقتهِ وكينونةِ ولادته، الحبُ خليةُ الروحِ الأولى، ودفءُ مساماتها لأنه عطاءٌ إلهي بالروحِ ونفخها، وهو مستَقِرٌ في القلبِ، لأنهُ منتزعُ من ضلوعهِ على هيئة أنثى الكمال الإنساني والفطري، لذا فما لامسَ صفحةَ القلبِ ومرآةَ النفسِ، وما خُلق من روحِ الأبدِ، لابد ألّا يكونَ إلا قُدسيًا لا يمت لغرائز الزوال بصلة، وهذا الوعي ضرورةٌ لازمةٌ لإحياءِ أصل الروحِ وحبها، ومنبتِ الخلاصِ المُنتقى لكل وجعٍ تتكبدهُ هذه الحياة من سقمنا المتأصل في مفاهيمها العميقة والأبدية، والتي توصل وجوديتنا الفانية إلى نورانيةِ الأبد المحضِ المتصلِ بكرم الله سبحانه .

الحبُ خليةُ الروحِ الأولى، ودفءُ مساماتها لأنه عطاءٌ إلهي بالروحِ ونفخها، وهو مستَقِرٌ في القلبِ، لذا فما لامسَ صفحةَ القلبِ ومرآةَ النفسِ، وما خُلق من روحِ الأبدِ، لابد ألّا يكونَ إلا قُدسيًا لا يمت لغرائز الزوال بصلة .

الـــــــحـــــــــــــب كـــــــــــــذبـــــــــــــه والـــــــــــوفــــــــــــاء حـــــــــلــــــــــــــم مـــــــجـــــــــنــــــــــــون

والوصـل صدفـه والمواعـيـد تصـريـف

كل(ن) يقول انـه مـن الحـب مطعـون

لحظـه يمـر ابـهـا تـعـدي كـمـا الطـيـف

والشعر ضاق بناس فالحب يشكون

صار الشعر كله شكاوي وتوصيف

انـشــد عـــن احـــوال المحـبـيـن وشـلــون

تلقـى العـذاب اوهـام والوجـد تخـريـف

لــو هــي حقيـقـه مـاتـرى حــي بـالـكـون

تـفـنـى الـخـلايـق مـــن فـــراق المـوالـيـف

لاشـــــك كـــــل انــســـان فـالــزيــن مـفـتـون

يســعى وراه ولا يـــحســـب التكـــاليــــف

والى حـصـل لــه بــدل الـظـن بالـظـن

ويــصــيـر فـي بـالـه تـــبــــدل وتــحــريـــف

ويــقـــوم يـشــكــي لـلــمــلأ حـــب مـزيـــون

ويــقـــول مـثــلــه فـالـمـلأ مـا بـعـد شـــيـــف

وهذاك الأول صار منسي ومركـون

ضاع اعتبـاره فـي مهـب العواصيف

هــذا ومـــــن مـثــلــه لــهـــم وش تـقــولــون

الــلــي محـبـتـهـم خـديـعــه وتـزيـيــف؟!

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