بسبب الغزو الأوكراني.. اليويفا يحاصر روسيا بعقوبات جديدة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، في أعقاب الغزو الروسي على أوكرانيا.

وتعرضت روسيا للعديد من العقوبات على الصعيد الرياضي، أبرزها حرمان منتخب بلادها من استكمال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وأصدر اليويفا بيانا رسميا قال فيه إن “تم استبعاد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات المقررة في يوليو/ تموز المقبل”.

وأضاف “كذلك تم استبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وزاد بقوله “اليويفا منع روسيا من التقدم بعروض لاستضافة بطولة أوروبا للرجال 2028 و2032”.

وأضاف عقوبة جديدة “لن يتم السماح للأندية الروسية بالمنافسة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل”.

وقال اليويفا إن قراره باستبعاد روسيا يتماشى مع لوائحه التي تنص على أنه يجب على كل مقدم عرض “ألا يتصرف بطريقة قد تؤدي إلى تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو اللعبة أو عملية التقدم بالعروض ذاتها”.

ولن تشارك روسيا في المجموعة الثانية من الدوري B في دوري الأمم الأوروبية، وستحتل المركز الرابعة تلقائيًا في الترتيب.

ونتيجة لذلك، سيتم هبوط روسيا في نهاية مرحلة المجموعات، باحتلا المركز الـ16 والأخير في دوري الدرجة الثانية.

ولن تشارك روسيا أيضا في البطولة النهائية لكأس الأمم لكرة الصالات، التي تضم البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا، المقرر إقامتها بين 1 و3 يوليو في البرتغال وتشارك المجر بدلا منها.

كذلك تم استبعاد الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات وبطولة الأمم للسيدات، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024.