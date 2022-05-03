بعد التتويج التاريخي.. ريال مدريد يكافئ مارسيلو بقرار مفاجئ

دريد بلقب الدوري الإسباني، السبت الماضي، عقب الفوز على إسبانيول 4-0، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ34 من المسابقة.

التتويج أدخل مارسيلو تاريخ ريال مدريد، حيث أصبح أكثر اللاعبين حصولا على الألقاب مع الفريق الملكي بـ24 لقبا، بفارق لقب عن باكو خينتو.

وبعد يومين من التتويج، كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن ريال مدريد يدرس تجديد عقد مارسيلو، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكانت كل التقارير تشير إلى أن مارسيلو سيكون أول الراحلين عن ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري، في ظل ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.

وصرح مارسيلو أمام الجماهير الإسبانية في سانتياجو بيرنابيو، يوم السبت، برغبته في الاستمرار مع “الميرينجي” لموسم آخر.

ورغم أن وضعية مارسيلو التعاقدية هي نفسها وضعية الثنائي إيسكو ألاركون وجاريث بيل، إلا أن الأمر يختلف للبرازيلي الذي بات قريبا من البقاء مع الفريق.

مارسيلو انضم لريال مدريد في سن 18 سنة من فلومينينزي البرازيلي عام 2007، ليكون خير خلف لخير سلف، مواطنه روبيرتو كارلوس.

ولعب مارسيلو خلال 15 سنة في مدريد 545 مباراة، سجل فيها 38 هدفاً وتوج بـ24 بطولة، منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و6 لليجا، ولقبين لكأس الملك، و5 للسوبر الإسباني، و3 سوبر أوروبي، و4 كأس العالم للأندية.

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