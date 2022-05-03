بيل غيتس يحذر من متحور كورونا “الأكثر فتكا”

حذر مؤسس شركة “مايكروسوفت” الملياردير الأميركي بيل غيتس، من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وأنه “لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر أكثر انتشارا وأكثر فتكا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط