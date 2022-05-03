داعياً إلى تكثيف الجهود.. السيد الغانمي يشرف على توزيع مواد الإغاثة للنازحين في ديالى والبصرة والمثنى

دعا وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، الى الاستمرار بتقديم مساعدات الإغاثة بين النازحين داخل المخيمات وخارجها ، والعمل بشكل متواصل،

حيث وزعت ملاكات فرع الوزارة في محافظة ديالى بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (236) حصة إغاثة بين الأسر النازحة في قريتي المخيسة وابو كرمة .

فيما وزعت ملاكات فرع الوزارة في محافظة البصرة بالتنسيق مع شركة اكسن موبيل العراق المحدودة، (200) سلة غذائية بين الأسر التي نزحت الى المحافظة بعد أحداث 2014، إضافة الى توزيع ملاكات فرع الوزارة في محافظة المثنى بالتنسيق مع الوقف السني، (50) سلة غذائية متضمنة (12) مادة .

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