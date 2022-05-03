رئيس حكومة كوردستان يستنكر القصف الصاروخي لـ”خبات” ويطالب بتشكيل لجنة مشتركة لبسط الأمن

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط قضاء خبات في اربيل عاصمة الاقليم، داعياً لتشكيل لجنة مشتركة لفرض السيطرة على المناطق التي تشكل تهديداً أمنياً.

وقال بارزاني في بيان “أستنكر وأدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية على حدود قضاء خبات، وبهذا الصدد، أدعو رئيس الوزراء الاتحادي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنزال العقوبات ضد المجاميع المخربة الخارجة عن القانون”.

وطالب بـ”تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تلك المناطق التي باتت تشكل تهديداً لاستقرار وأمن إقليم كوردستان والعراق”.

وشدد بارزاني “يجب أن لا تستمر هذه الهجمات بعد الآن، ويتعين أن يكون هناك موقفاً جدياً، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء هذه الاعتداءات”.

وتعرض قضاء خبات في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، ليلة امس الاحد، لقصف صاروخي استهدف مصفاة للنفط، بحسب ما أبلغ مصدر أمني.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، ليلة امس، سقوط ستة صواريخ على حدود قضاء خبات في محافظة أربيل، والمطل على محافظة نينوى، مبينا انه “حسب المعلومات فقد تم إطلاق الصواريخ من حدود قضاء برطلة في ناحية الحمدانية بمحافظة نينوى”.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، مساء الأحد، تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة كار النفطية لاستهداف صاروخي داخل إقليم كوردستان.

وذكرت الخلية في بيان ان القصف “استهدف مصفى شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما ادى الى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله، حيث تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفى، دون أن تكون هناك خسائر بشرية”.

ولفتت إلى أن قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وابطال مفعولها.

وافاد مصدر يعمل في مصفاة للنفط في قضاء خبات في أربيل، عن تعرض خزان نفطي لاستهداف بعدة صواريخ خلال القصف الذي استهدف القضاء.

وقال المصدر إن الصواريخ سقطت في خزان بالمحطة السادسة من المصفاة، لكن الفرق الخاصة احتوت الحريق الناتج عن القصف على الفور، مضيفا أن الحادث تسبب بإصابة شخص بجروح طفيفة.

وفي السادس من نيسان المنصرم سقطت عدة صواريخ كاتيوشا قرب مصفى كوروكوسك التابع لشركة كار، في قضاء خبات غرب لمحافظة اربيل، من دون التسبب بأضرار.

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