سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة نادية مراد تدعو لتدخل دولي في سنجار

دعت سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، العراقية نادية مراد، يوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى التدخل لإنهاء العمليات العسكرية الجارية في قضاء سنجار.

وقالت مراد في تغريدة “بعد سنوات من النزوح، يضطر العائدون الجدد مرة أخرى إلى الفرار من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة الحالية في سنجار”.

وأضافت “أدعو المجتمع الدولي إلى التدخل والعمل مع الحكومة العراقية لحل القضايا الأمنية المستمرة في المنطقة وحماية المدنيين”.

ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر “اليبشة” الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف الجيش العراقي مدرسة يتحصن فيها قناصة من “اليبشه” اطلقوا النار على قطعات الجيش أثناء تقدمها لفتح الطرق والسواتر الترابية، مما أدى لمقتل عنصرين على الفور.

وكانت قوات “اليبشه” شنت هجوماً مسلحاً لاغتيال آمر لواء بالجيش بالعراقي في قضاء سنجار بمدينة الموصل، إلا أن الهجوم باء بالفشل.

وتأتي الاشتباكات بعد توتر في المنطقة المذكورة بعد أن عمد موالون لحزب العمال لإنشاء سواتر ترابية في محاولة منهم لعرقلة تقدم قوات الجيش العراقي وانتشارها في نواحي قضاء سنجار.

وكان الجيش العراقي عزز قطعاته العسكرية في قضاء سنجار، بذخائر ومدافع جديدة في محاولة لفرض السيطرة على القضاء.

وأبلغ مصدر امني في نينوى، في وقت سابق اليوم، بأن “جندياً عراقياً وثلاثة من عناصر اليبشة التابعين لحزب العمال، قتلوا خلال المواجهات العسكرية في ناحية الشمال ضمن قضاء سنجار، شمال غرب مدينة الموصل، لطرد حزب العمال من القضاء”.

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