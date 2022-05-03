فرض حالة الاستنفار الامني في محيط أشهر المناطق السياحية شرق العراق

أفاد مسؤول حكومي، الثلاثاء، بفرض حالة الاستنفار الامني في محيط اشهر المناطق السياحية بمحافظة ديالى.

وقال مدير اعلام قائممقام قضاء خانقين(100كم شرق بعقوبة) يوسف ابراهيم في حديث ان “خانقين تضم نحو 10 مواقع سياحية تعد الاشهر ضمن قاطع شرق العراق، وهي تستقطب الاف الاسر في الاعياد والمناسبات”، مؤكدا “اعلان حالة الاستنفار الامني لتامين تدفق العوائل الى المناطق السياحية والمتنزهات”.

واضاف، ان “حركة السياحة في خانقين عادت بعد عامين من الكساد بسبب تداعيات وباء كورونا الذي تسبب بخسائر مادية جسيمة لاصحاب المناطق السياحية وادى الى فقدان الكثيرين لفرص العمل”، مبينا أن “الاعياد من المناسبات المهمة التي تعيد انعاش السياحة المحلية بسبب اقبال الاف العوائل لارتياد تلك المناطق لاسباب متعددة ابرزها الجمالية والاجواء المناخية المستقرة بالاضافة الى الاستقرار الامني”.

وتعد خانقين ايقونة السياحة في ديالى ومناطق شرق العراق بسبب وجود مناطق جميلة استثمرت بشكل جيد في السنوات الماضية. انتهى 25 ف

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