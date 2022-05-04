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احباط عملية لسرقة النفط بين العمارة والبصرة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية  الثلاثاء، عن احباط عملية لسرقة النفط الخام بين مدينتي العمارة والبصرة.
وذكرت المديرية في بيان، : انه ” ضمن مهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف الاضرار بالمال العام والحاق الاذى بالاقتصاد الوطني ومطاردة عصابات التهريب المختصة بسرقة النفط والعبث بالانابيب الناقلة، وعلى ضوء معلومات دقيقة لمفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المدرع 37 الفرقة التاسعة، وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة وفصيل استطلاع الفرقة تم على اثرها احباط عملية سرقة للنفط الخام من الانبوب الناقل بين محافظتي ميسان والبصرة من خلال احداث ثقب بالانبوب المار في منطقة العزير محافظة ميسان وسحب النفط الى داخل صهريج معد لهذا الغرض متوقف بالقرب من الانبوب”.
واضافت: ان القوة تمكنت من القاء القبض على الصهريج الذي كان محملاً بالنفط المسروق وبصحبته السائق واحد الاشخاص والذين تم اقتيادهم للتحقيق ليتم بعدها تسليمهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

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