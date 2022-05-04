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الإشتباكات الجديدة بين الجيش العراقي و اليبشة في سنجار  و ٲطرافها تؤدي الی نزوح جديد

سجاد شنكالي :
ٲدت الإشتباكات بين كل من الطرفين القوات العراقية و اليپشة في سنجار الی نزوح عشرات العائلات الی ٳقليم كردستان و السبب كان قطع بعض الطرق من قبل اليپشة و تسببت بشل حركة المواطنين و عرقلتهم فقام الجيش العراقي بدوره بفتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين و مساعدتهم و كان الرد من قبل اليپشة بلإطلاق النار علی القوات العسكرية العراقية.
الإندلاع بدٲ بيوم الأحد و أدی الی إستشهاد جندي عسكري في صفوف الجيش العراقي و جريحين و في الطرف الأخر قُتل 13 مسلح من اليبشة.
اليبشة المعروفة بوحدات حماية سنجار التي شُكلت عام 2014 في سنة سقوط سنجار  بدعم من الحزب العمال الكوردستاني و يرفضون الخروج من سنجار و نواحيها و يتمركزون في العديد من المناطق الحساسة و عدم خروجهم من المنطقة تسبب في عدم رجوع أهالي سنجار من العودة التي طالت ل 8 سنوات.
النازحين الجدد و القدم يطلبون بٲخراج كل القوات اللا شرعية و الأجنبية بالخروج من سنجار و اطرافها بالكامل، لأن القوات الٲجنبية تتسبب في الكثير من التزعزع السياسي و الإقتصادي الذي يؤدي الی عدم ثقة المواطنين بالرجوع و ألى مناطقهم كما كانوا في السابق.
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