Posted on by

الحريالوجيا فن إنتاج المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية

حسن عجمي

الحريالوجيا مركَّبة من “الحرية” و “لوجيا” بمعنى عِلم و بذلك الحريالوجيا عِلم الحرية الذي يدرس الحرية علمياً من خلال تحليلها على أنها معادلة رياضية. بالنسبة إلى الحريالوجيا ، الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة. لهذه المعادلة فضائل عديدة منها حلّ إشكال فلسفي أساسي ألا و هو كيف أننا أحرار رغم محكومية الكون بالعلاقات السببية و القوانين الطبيعية.

الكون محكوم بالقوانين الطبيعية و العلاقات السببية. و بذلك أفعالنا أيضاً محكومة بالقوانين الطبيعية و العلاقات السببية ما يتضمن أننا لسنا أحراراً لأنَّ أفعالنا نتائج العلاقات السببية و القوانين الطبيعية التي لا نتحكّم فيها. من جهة أخرى ، إن لم نكن أحراراً فحينئذٍ نحن غير مسؤولين عن أفعالنا. و لكن نحن مسؤولون عن أفعالنا و لذا لا بدّ من أننا أحرار. هكذا لدينا معضلة فلسفية ألا و هي وجود حجة قوية على أننا لسنا أحراراً لأنَّ أفعالنا كالظواهر كافة محكومة بالقوانين الطبيعية و العلاقات السببية و وجود حجة قوية أخرى مناقضة للأولى دالة على أننا أحرار و إلا لم نكن مسؤولين عن أفعالنا.

لكن معادلة الحريالوجيا تقدِّم حلاً ناجحاً لهذه الإشكالية الفلسفية على النحو التالي: بما أنَّ الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة ، و علماً بأنه من الممكن و متاح لنا أن ننتج كل المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية الممكنة (كالقِيَم والأخلاق واتباعها) لكونها ممكنة وبذلك منسجمة مع القوانين الطبيعية و العلاقات السببية الحاكمة للكون ، إذن نحن أحرار رغم محكومية الكون بالعلاقات السببية و القوانين الطبيعية. هكذا تحلّ معادلة الحريالوجيا هذه الإشكالية الفلسفية فتكتسب هذه الفضيلة الكبرى ما يدلّ على صدقها.

معادلة الحريالوجيا معادلة رياضية فلسفية و لكنها أيضاً علمية لكونها قابلة للاختبار. إن كانت الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة فحينئذٍ الحرية العليا كامنة في صياغة فوجود كل المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية الممكنة ما يتضمن سيادة التنوّع العقائدي والاعتقادي والسلوكي و سيادة التعدّدية في المجتمع نفسه. من هنا ، إن وُجِدت الحرية أو الحريات بلا تعدّدية فحينئذٍ المعادلة السابقة كاذبة. و بذلك من الممكن اختبارها ما يجعلها علمية. و لكن لا وجود لحريات بلا تعدّدية ما يبرهن على صدق معادلة الحريالوجيا و ما يفسِّر لماذا المجتمعات المتصفة بتعدّدية كبرى متصفة أيضاً

بامتلاكها لحريات أكبر و أكثر. هكذا أيضاً تملك معادلة الحريالوجيا مقدرة تفسيرية ناجحة ما يشير إلى مصداقيتها. فبما أنَّ الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة ، إذن تتحقق الحرية بتحقق التعدّدية المتمثلة بإنتاج كل المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية الممكنة المختلفة. و لذا المجتمعات المتصفة بالتعدّدية متصفة أيضاً بالحرية.

بالإضافة إلى ذلك ، تنجح معادلة الحريالوجيا في التعبير عن أنَّ الحرية تتضمن بالضرورة الإنجازات الحضارية كالأخلاق و المعارف و العلوم و الفنون و العدالة. فلا حرية بلا هذه الإنجازات لأنَّ هذه الإنجازات الحضارية تحرّرنا كأن تحرّرنا المعرفة من الجهل و التخلّف و تمكّننا من الاستمرار و التطوّر. فبما أنَّ الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة ، و علماً بأنَّ المعارف و العلوم و الفنون و الأخلاق و العدالة معتقدات و سلوكيات إنسانوية بفضل فوائدها فبها يحيا الإنسان و يتطوّر ، إذن الحرية تتضمن بالضرورة إنتاج المعارف و العلوم و الفنون و الأخلاق و العدالة. و بذلك لا حرية لمَن لا يصوغ المعارف العلمية و الفلسفية و الفنون و لا ينتج الأخلاق و العدالة. هكذا تنجح هذه المعادلة في التعبير عن أنَّ الحرية تتضمن بالضرورة الإنجازات الحضارية كالأخلاق و العدالة و المعارف و الفنون ما يعزِّز صدقها.

تنجح معادلة الحريالوجيا أيضاً في ضمان دورنا الفعّال في بناء الحرية. فإن كانت الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة ، و علماً بأنه نحن مَن ننتج المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية ، إذن الحرية من صنعنا. و بذلك تطالبنا هذه المعادلة ببناء حريتنا من خلال صياغة كل المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية الممكنة فتضمن أن نكون فعّالين في إنتاج الحرية. من هنا ، تنجح معادلة الحريالوجيا في ضمان دورنا الفعّال في بناء حريتنا.

تتضمن هذه المعادلة أيضاً أنَّ الحرية مشروع مستمر ما يضمن التطوّر الإنساني الدائم. فبما أنَّ الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة ، و كل المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية الممكنة تتضمن المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية التي أُكتشِفت في الماضي كما تتضمن كل المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية في المستقبل و التي لم تُكتشَف بعد ، إذن تطالبنا هذه المعادلة بالاستمرار في البحث عن كل المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية التي لم تُكتشَف بعد و اكتشافها ما يجعل الحرية مشروعاً مستمراً معتمداً على عملية بحث دائمة عن كل المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية غير المعروفة لدينا ما يضمن بدوره استمرارية تطوّر الإنسان و حضارته من خلال اكتشاف تلك المعتقدات و السلوكيات الإنسانوية التي لم تُعرَف سابقاً. هكذا تنجح معادلة الحريالوجيا في التعبير عن أنَّ الحرية مشروع دائم و تضمن التطوّر المستمر للإنسان و حضارته.

من نجاحات معادلة الحريالوجيا أنها أيضاً تعبِّر بنجاح عن أنَّ الحرية مسألة درجات فمن الممكن أن تزداد حرية الفرد أو تتناقص. فبما أنَّ الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة ، و علماً بأنه من الممكن لنا أن ننتج معتقدات و سلوكيات إنسانوية ممكنة أكثر أو أقل ، إذن من الممكن لنا أن نكون أحراراً أكثر أو أحراراً أقل. و بذلك الحرية مسألة درجات قد تزداد أو تنقص. فمتى أنتجنا معتقدات و سلوكيات إنسانوية أكثر عددياً و تطوّراً إزدادت حريتنا و إلا تناقصت لأنَّ الحرية = إنتاج كل المعتقدات الإنسانوية الممكنة + إنتاج كل السلوكيات الإنسانوية الممكنة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close