القبض على شقيق المستسارة صفاء رفعت بسبب انتحال صفة مستشار

متابعة/ أحمد منصور



ألقت مباحث الأمن الوطني القبض على شقيق المستشارة صفاء محمد رفعت خلف بالنيابة الإدارية، ويُدعى عصام محمد رفعت؛ بسبب انتحال صفة مستشار رغم صدور قرار جمهوري بفصله من مجلس الدولة في شهر يناير 2021 بعد اتهامه في قضايا فساد متعددة بوزارة الثقافة حيث كان منتدبًا للعمل في الوزارة في منصب المستشار القانوني، ورغم مرور أكثر من سنة على فصله من الوزارة ومن مجلس الدولة تبيَّن أنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منتحلًا لقب وصفة مستشار؛ مستمرًّا في ممارسة فساده السابق، الذي يتعلق معظمه باتحاد كتاب مصر حيث كان عصام رفعت هو المستشار القانوني لاتحاد الكتاب وعضوًا في اللجنة القانونية بالاتحاد، وتبيَّن أيضًا أنه قام بتمكين المدعو محمد علاء عبد الهادي عبد العزيز عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب من استخراج بطاقة رقم قومي مدون بها لقب (عضو لجنة الخمسين) وجواز سفر مدون به لقب (دكتور في النقد الأدبي ورئيس اتحاد كتاب مصر) رغم أن اللقبين الأولين مزوران واللقب الأخير صفة شرفية مؤقتة لا يجوز تدوينها كمهنة في بطاقة القومي أو جواز السفر، كما قام عصام رفعت بمساعدة محمد علاء عبد الهادي في فصل أكثر من ثلاثمائة عضو من خصومه باتحاد الكتاب، ومنح عضوية الاتحاد لأقارب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وموظفيه دون أن تنطبق عليهم الشروط.



والجدير بالذكر أن عصام رفعت له شقيق آخر يُدعى علاء محمد رفعت تم فصله من مجلس الدولة أيضًا سنة 2006 بقرار جمهوري من الرئيس الأسبق حسني مبارك بسبب قضايا فساد كان متورطًا فيها، كما أن شقيقتهما صفاء محمد رفعت تعمل مستشارًا بالنيابة

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