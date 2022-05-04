المسير وظلمة الدرب الطويل!!

هذه ليست تحليلا للواقع المتأجج في ديار الدنيا القوية المستقوية على بعضها , وإنما مقاربة سلوكية لما ستؤول إليه الأمور , بسبب تفاعلات وتطلعات ذات تصادمات قاسية ومآلات عاتية.

فما يحصل صراع وجود , أما أكون أو لا أكون , أما أتأسد أو لا أسد , وهي محنة غابية مروّعة , لم تعهدها البشرية منذ أكثر من سبعة عقود , بعد أن فاز بها أسدٌ هصور.

فالعلاقات ما بين الدول غابية الطباع وشرسة المنازلات , ويمكن القول , أن أسدا يتبختر في عرينه , وأسود في آجامها لا يحق له الإقتراب منها , أو أن الأسود المتجمعة المتأهبة , أخذت تقترب من عرين أسد مكين متمترس بآجامه , التي تخرّبت ذات يوم وأستبيح معظمها , وما بقي عنده إلا عرين يريده حصينا.

أسد يصارع أسودا , ويسعى ليتأسدا بينها لا خارجا ومعزولا عن مرابعها ومراتعها , وتأبى الأسود أن يكون واحدا منها , رغم معرفتها به أسد مجرب عنيد.

أسود الغاب يتحكم بها أسد لا يرحم , وتدور بفلكه , والغاب تنامت فيه الأسود وتعددت آجامها , وتبحث عن دور سيادي فيه.

فالأسود الطالعة ستفرض إرادتها , وتعلنها بوضوح أن الغاب لجميع الأسود , ولا يجوز لأسدٍ واحدٍ أن يتسلط فيه , والأسد القوي العتيد يأبى التنازل عن عرش مملكته , ويطالب الأسود التي تتبعه أن تستجمع قواها , لتفتك بمَن يزعزع مملكة السيادة والسلطة والقوة المطلقة.

وتنازلت الأسود في سوح الآخرين , فاختارت ميدان صراعها الذي تستعرض فيه عضلاتها , وتكشف عن ساقيها , وكأنه المصير.

وبدأت المنازلة الخطيرة التي ستنتهي إلى ما هو أخطر , لأن الآجام فيها أسود هرمة , وأخرى نزقة وبعض ذات توقدات إنفعالية هائجة , وكلها تؤجج كلها , ودوامة العواصف النارية تدور , وآفات الخراب والدمار تجور , ولا يوجد أسد حكيم في غاب الوعيد الشديد.

فهل أن الدنيا تتسابق نحو أغوار سقر؟!!

الجواب في غدنا القريب , وكأن الويل ليس ببعيد!!

د-صادق السامرائي

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