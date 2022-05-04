النائب علي شداد ” مبادرة الاطار التنسيقي تحتوي على حلول والتزامات كفيلة بتشكيل حكومة قوية  

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قال النائب عن تيار الحكمة الوطني “علي شداد” اليوم الاربعاء ان المبادرات التي اطلقها سماحة السيد الحكيم في وقت سابق او التي اطلقها الاطار التنسيقي يوم امس ستكون حلا للازمة الراهنة في حال تعاطت معها القوى السياسية بجدية حقيقية” .

واضاف “شداد” ان مبادرة الاطار التنسيقي شددت على ضرورة الاعتماد على الدستور العراقي في تذويب الخلافات وحل المشاكل العالقة باعتباره المرجع الاساس للعملية السياسية ووضع الاطر العامة لتشكيل الحكومة وفق سياقات محددة من اهمها تحديد ملامح الكتلة الاكثر عددا والتي تعتبر الضمان الحقيقي لاستحقاق المكون الاكبر في العراق ومن خلالها ينبق رئيس الحكومة ” .

وتابع “شداد” ان هذه المبادرة تحتوي على محورين مهمين واساسيين يتضمن المحور الاول مجموعة من الحلول المقترحة لأنهاء الازمة السياسية فيما يشير المحور الثاني الى ضرورة الالتزام الحقيقي بحلول المبادرة على ان تتحمل القوى السياسية المشاركة بتشكيل الحكومة تقديم الدعم الكامل لها وعدم التنصل عن مسؤولياتهم في حال اخفقت بتنفيذ برنامجها الحكومي” .

ولفت “شداد” الى ان سياسة الذهاب بتحالفات غير متوازنة واعتماد اسلوب كسر الارادات لن يجدي نفعا ولن ينتج حكومة قوية قادرة على تحقيق مصالح المواطنين” مشيرا الى ان “فقرات المبادرة تؤكد على اهمية اشراك المكونات في اختيار المناصب الخاصة بهم وترك الخيار مفتوحا لمن يرغب بالذهاب الى المعارضة التقويمية”.

وتمنى “شداد” من جميع الكتل السياسية المساهمة الحقيقية والجادة في انهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل والجلوس على طاولة الحوار وذلك من خلال تفكيك المشاكل داخل المكونات اولا ومن ثم الاتفاق وطنيا على المضي بالعملية السياسية الى بر الامان والعمل على شغل ما تبقى من المناصب الشاغرة وفق شروط واسس يتفق عليها الجميع” .

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