انتشار أمني في ميسان عقب مقتل شيخ عشيرة جراء نزاع عشائري

شرعت القوات الأمنية والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق بحادثة مقتل احد شيوخ العشائر في محافظة ميسان، جنوبي العراق.

بهدف منع وقوع نزاع عشائري عقب هذا الحادث في قلعة صالح، باشرت قوة من فرقة الرد السريع بالانتشار الواسع ونصب سيطرات والتعامل مع الموقف، فضلا عن البحث عن الاسلحة من قبل اللواء الثاني التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وضمن قاطع عمليات ميسان، الامر الذي سيطر على الأطراف المتنازعة هناك، حسب بيان صادر اليوم الثلاثاء (3 ايار 2022) عن قوات الرد السريع.

وتشهد محافظات الوسط والجنوب خاصة توترات أمنية بين الحين والاخر، اذ يلجأ البعض الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم للتسوية أو تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية، لكن قد لا تفضي التسوية العشائرية للتوصل إلى حلول خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء إلى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم، وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات عدة، ولذلك تتجدد الاشتباكات بين فترة وأخرى.

وأدت النزاعات العشائرية مؤخراً في قضاء الشطرة جنوبي محافظة ذي قار إلى استشهاد مدير استخبارات عمليات سومر العميد علي جميل، والذي أمهلت عشيرته الحكومة ثلاثة أيام للكشف عن قتلته، وتسلميهم للعدالة، فيما يرفض أهالي الشطرة تلك النزاعات، ويطالبون بوضع حد لها.

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