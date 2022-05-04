انقاذ يتحول لفاجعة.. 5 فتيات يلقين حتفهن بعد محاولة لانقاذ قريبهن من الغرق في الفلوجة

انمار غازي- رووداو- الفلوجة

لقيت 5 فتيات حتفهن في محاولة انقاذ تحولت الى فاجعة في قرية النعيمية بالفلوجة، في لحظات يصفها مراسل شبكة رووداو الاعلامية بأنها “تحبس الانفاس”.

وكان الاطفال يلهون ويلعبون بمحاذاة نهر الفرات في قرية النعيمية جنوب قضاء الفلوجة، قبل ان يلقوا حتفهم بعد ان غمرتهم المياه، إذ كان عبيدة علي فياض ذو الثمانية اعوام اول الغارقين، فيما حاولت شقيقاته (حنين، ريتاج، وعذراء) اللواتي لم تتجاوز اعمارهن الـ12 سنة، انقاذه، لكن محاولتهن باءت بالفشل، قبل ان تلحق بهن بنت خالهم شهد حميد ذات الـ10 اعوام، وعمتهم نبأ فياض ذات الـ14عاماً الاكبر سناً بالجميع.

وقال شقيق الضحية نبأ وعم الاطفال الاربعة، ابراهيم فياض علي لشبكة رووداو الإعلامية الثلاثاء (03 أيار 2022): “اخرجت 6 اطفال بيدي من النهر، واحدا بعد الاخر، وبعدها تم نقلهم الى المستشفى، هذا ماحدث بالتفصيل”.

وتتضح في مجلس عزاء الاطفال الستة الصدمة وهول الموقف على وجوه الجميع، فقد تحولت تهاني العيد الى مواساة وتعزية، فيما يوصي وجهاء المنطقة العائلات بعدم ترك اطفالهم دون مراقبة حتى لا تتكرر فاجعة النعيمية من جديد.

من جانبه قال عم الاطفال عباس حميد انهم “ذهبوا يتفسحون في البستان قرب النهر، بعدها سقط اول طفل في نهر الفرات وبعدها حاولت البنات انقاذه لكنهن غرقن واحدة بعد الاخرى، حيث بقي اخر طفل، فعاد الى اهله مسرعاً واخبرهم بما حدث، فلما ذهبوا الى النهر وجدوا انهم قد غرقوا وتم اخراجهم بعدها”.

مختار قرية النعيمية خليل محمد الجميلي طالب العائلات كافة، بـ”عدم السماح لاطفالهم الذهاب بمفردهم الى النهر حيث توجد مخاطر كثيرة”.

ويزداد قلق العراقيين في فصل الصيف من كل عام من ذهاب أبنائهم الى الانهر مع أصدقائهم هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، فمعدلات الوفيات غرقاً مرتفعة في نهري دجلة والفرات، ورغم التحذيرات المستمرة بضرورة منع السباحة في الأماكن العامة وغير المخصصة، منعاً لتسجيل حوادث الغرق، لكنها تمر من دون جدوى.

رغم حوادث الغرق المستمرة، تكررت هذه الحادثة في النعيمية إذ فاضت ارواح الاطفال وهم يحاولون انقاذ بعضهم البعض، وشاءت الاقدار ان لا يكملوا فرحة العيد مع اقرانهم.