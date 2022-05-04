روسيا تنشر 22 وحدة قتالية قرب إيزيوم وتقصف 400 هدف أوكرانيا

وفي تقرير متابعة على تويتر ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أنه من المرجح أن تكون روسيا تعتزم التحرك إلى ما بعد إيزيوم للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسفرودونتسك.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

وفي وقت سابق، قال الجيش الروسي إن مدفعيته أصابت أكثر من 400 هدف أوكراني خلال أمس الثلاثاء، فيما كشف مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية للسكك الحديد في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، الثلاثاء، أن الأهداف التي شملها القصف المدفعي الروسي مواقع مدفعية أوكرانية ومعاقل للقوات ومخزنين للوقود.

وذكر إيغور كوناشينكوف أن الطائرات الروسية أصابت 39 هدفا آخر بما في ذلك تمركز للقوات والأسلحة وموقعان للقيادة، وفقا لما أوردته الأسوشيتد برس.