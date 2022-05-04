ريال مدريد لجماهيره: “البرنابيو في انتظاركم”

وقال النادي الملكي وفق الحسابات الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة مقتضبة لجماهيره ، جاء فيها: “البرنابيو في انتظاركم”.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل العبور للمباراة النهائية، لأول مرة منذ عام 2018، علما بأن لقاء الذهاب في إنجلترا، قد انتهى بفوز السيتي بنتيجة 4-3.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة، مع ليفربول الإنجليزي في المواجهة النهائية، بعدما نجح الريدز في الإطاحة ب‍ فياريال الإسباني.

هذا وتوقعت مصادر صحفية اسبانية ان تشكيلة النادي الملكي قد تكون على النحو التالي ” كورتوا ، ميليتاو ، ناتشو ، كارفاخال ، ميندي، كروس ، مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي ، فينسوس وبنزيما“.