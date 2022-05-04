مستشفى ببعقوبة يستقبل اكثر من 600 حالة طارئة خلال يوم العيد الأول

استقبل مستشفى بعقوبة التعليمي الإثنين اكثر من 600 حالة طارئة، واصفا اليوم بـ”المأساوي” جراء الحوادث.

وجاء في بيان صادر عن المستشفى الثلاثاء (3 أيار 2022) ان “مستشفى بعقوبة شهدت يوم امس الاثنين اول ايام عيد الفطر ولغاية اليوم الثلاثاء صباحاً استقبال أكثر من 600 حالة طارئة في يوم يمكن وصفه بالمأساوي بسبب الحوادث”.

وتوزعت الحالات حسب بيان المستشفى الى “60 حالة بين حادث سير و مشاجرة، 147 حالة طارئة دخلت في الباطنية رجال، و 187 باطنية نساء، و 151 حالة دخول لجراحة الرجال، و 75 حالة لجراحة النساء”.

وجرت العادة في ايام عيد الفطر ان يتزاور الناس فيما بينهم، لما لهذا العيد من مكانة عند المسلمين، فتكتظ الطرقات بالمسافرين ومتبادلي الزيارات، لتلقي الزحامات بظلالها على حوادث المرور، والاكلات الدسمة على صحة الصائمين الذين لم تعتد معداتهم في يوم الفطر على الاطعمة والحلويات في وقت اعتادت على الصيام فيه، حسب مختصين.

يشار الى ان القطاع الصحي في العراق يعاني من تدهور كبير على جميع الأصعدة، بدءاً من تردي الخدمات الطبية المقدمة للمواطن ونقص الكوادر الطبية والأدوية وقلة المراكز التخصصية لمعالجة الأمراض المستعصية.

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