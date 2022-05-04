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مصرع طبيب بارز في حادث سير بمحافظة ذي قار

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بمصرع أحد الأطباء المقيمين البارزين في مستشفى الحسين التعليمي بحادث سير، وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال المصدر إن “الطبيب المقيم الاقدم حسين الخالدي من أهالي قضاء قلعة سكر لقي مصرعه بحادث سير اثناء التحاقه بالعمل في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة”.

وأضاف المصدر، ان “الخالدي توفي مباشرة بعد انقلاب عجلته على الطريق الرابط بين الناصرية والشطرة، وتم نقل جثته إلى الطب العدلي لإكمال الاجراءات القانونية لها”.

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