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منبئ جوي يفصل موجة الغبار الجديدة ومسارها بمحافظات العراق

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، موعد وصول موجة الغبار لبغداد وعدد من المحافظات.

وقال عطية في بيان ان “بداية أثارة الغبار ( اللون الوري ) في مناطق عديدة بتاثير نشاط الرياحالسطحية، نتيجة اندفاع منخفض جوي من افريقيا منتصف نهار الاربعاء”.

واضاف ان “موجة غبار كثيف متوقع ان تتشكل عند البادية السورية وشمال الانبار وجنوب نينوى مساء اليوم ثم تتجه نحوصلاح الدين وكركوك ليلا، وفي وقت متاخر من الليل تصل للعاصمة بغداد، ثم مدن الفرات الاوسط فجرا، ثم مدن الجنوبصباح الخميس بشدة اقل”.

واشار الى ان “فترة تاثير موجة الغبار الكثيف على مناطق التاثير ستتراوح مابين 4-6 ساعات  لكل مدينة تقريبا ، ثم يبدأبالزوال”.

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