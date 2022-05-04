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موسكو: مرتزقة إسرائيليين يقاتلون في أوكرانيا

موسكو: مرتزقة إسرائيليين يقاتلون في أوكرانيا

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن “مرتزقة إسرائيليين” يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كتيبة آزوف التي تصفها موسكو بـ”النازية”.
ونقلت إذاعة “سبوتنيك” عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، “سأقول شيئاً لا يرغب السياسيون الإسرائيليون سماعه على الأرجح لكن قد يفيدهم، في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي آزوف”.

وبتأكيدها أن “الإسرائيليين يقاتلون إلى جانب آزوف، تواصل موسكو إثارة الجدل الذي بدأ بعدما تحدث وزير الخارجية سيرغي لافروف الأحد الماضي، عن “دم يهودي” لدى أدولف هتلر.

يذكر أن كتيبة آزوف الأوكرانية تأسست في 2014 من قبل ناشطين من اليمين المتطرف قبل دمجها في القوات النظامية، وأثبتت أنها من أشرس المعارضين للقوات الروسية التي تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 شباط الماضي.

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