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آية الله رئيسي: إيران تؤكد دوما على التلاحم والوحدة في العراق

خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي…

طهران / 5 ايار/مايو/ أكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ان تلاحم ووحدة العراق كانا ومازالا موضع تاكيد الجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن أمله في أن تفضي العملية السياسية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق الى تشكيل حكومة مقتدرة وقوية في أقرب وقت ممكن.

وهنأ آية الله رئيسي ، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، العراق حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيا للشعب العراقي السلامة والامن.

وقال: ان تلاحم ووحدة العراق كانا ومازالا موضع تاكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونامل بان تفضي العملية السياسية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق في أقرب وقت ممكن الى تشكيل حكومة قوية ومقتدرة.

بدوره هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في هذا الاتصال الهاتفي، الرئيس آية الله رئيسي والشعب الإيراني بعيد الفطر، موجها الشكر والتقدير لإيران على دعمها للعراق.

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