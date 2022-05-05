الصدر يحدد ثلاثة اطراف سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة

وقال الصدر في تغريدة على تويتر انه “بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الاكبر اقول: للعملية السياسية الحالية ثلاثة اطراف:الطرف الاول: التحالف الوطني الاكبر ( تحالف انقاذ وطن) وهو راعي الاغلبية الوطنية.. لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الاغلبية.

الطرف الثاني: الاطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق.. وقد اعطيناه مهلة الاربعين يوما، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية.

الطرف الثالث: الافراد المستقلون في البرلمان.. ندعوهم لـ (تشكيل مستقل) لا يقل عن الاربعين فردا منهم بعيدا عن الاطار التنسيقي مجموعا الذي اخذ فرصته”.

واضاف انه “على المستقلين الالتحاق بالتحالف الاكبر ليشكلو حكومة مستقلة سنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقا، وسيصوت التحالف الاكبر على حكومتهم، بما فيها الكتلة الصدرية وبالتوافق مع سنة واكراد التحالف.. ولن يكون للتيار مشاركة في وزرائها”، مؤكدا “على ان يكون ذلك في مدة اقصاها خمسة عشر يوما.. وذلك للاسراع في انهاء معاناة الشعب”.

واشار الصدر الى انه “كما واكرر دعوتي الى بعض من نحسن الظن بهم من الاطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية.. املا منهم تغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة ليخرجوا من عنق الاجبار على الانسداد السياسي كما يعبرون”.