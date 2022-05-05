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العراق .. قرارات جديدة من هيئة الحج والعمرة

اصدرت الهيئة العليا للحج والعمرة ، اليوم الخميس ، سلسلة قرارات جديدة بخصوص موسم الحج المقبل.

بيان للهيئة  قال إنه ” تبعاً للتحديثات الجديدة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية فقد تم شمول مواليد (1-2-3 تموز 1957) وتباعا بالحج هذا الموسم ويتم استلام جوازاتهم واكمال بياناتهم”.

بيان الهيئة حددت يوم الاربعاء المقبل “آخر موعد لاستلام جوازات المشمولين بالحج من الفائزين بقرعة (2020)، وكذلك من المشمولين بتحديث بياناتهم من قرعة (2021)، ومن لم يراجع خلال المدة المحددة يعتبر مؤجلاً لعام 2023″.

موضحاً ، أن ” اللقاحات المعتمدة في الديار المقدسة تتطلب تثبيت أخذ المقبلين على الحج جرعتين من اللقاح (فايزر – استرازينيكا – سينوفارم – سبوتينك – وغيرها)، ما عدا لقاح (جانسن) جرعة واحدة فقط”.

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