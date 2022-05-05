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القضاء البريطاني يوافق رسميًا على تسليم مؤسس ويكيليكس لأميركا

القضاء البريطاني يسمح رسميًا بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

سمح القضاء البريطاني، الأربعاء، رسمياً بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.

وأصدرت محكمة وستمنستر في لندن أمراً رسمياً بالتسليم وأصبح الأمر الآن متروكًا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

وتريد الولايات المتحدة محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50 عامًا بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان.

وهو مهدد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الصحافة.

في 14 مارس، رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه لتجنب تسليمه.

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