بعد اقصاءه من نصف نهائي الابطال.. جوارديولا: علينا تقبل الأمر

أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن خيبة أمله، بعد خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة في مباراة الإياب أمام ريال مدريد بنتيجة (3-1)، مساء الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة “بي تي سبورت”: “كنا قريبين للغاية، لكن في النهاية لم نتمكن من الوصول”.

وأضاف: “الأمر بسيط، في الشوط الأول لم نقدم مباراة جيدة ولم نكن جيدين بما يكفي، لكن لم نعانٍ كثيرًا، وبعد أن سجلنا الهدف أصبحنا أفضل، ووجدنا الإيقاع وبدأ أسلوبنا واللاعبون يشعرون بالراحة”.

وتابع جوارديولا: “الأمر لم يكن أنهم هاجموا وهاجموا في آخر 10 دقائق وعانينا، لم يحدث ذلك، وضعوا الكثير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، ومع وجود ميليتاو ورودريجو وفينيسيوس وبنزيما، أرسلوا العرضيات وسجلوا هدفين”.

وواصل: “لم نقدم أفضل مستوى لنا، ولكن هذا طبيعي فنحن نلعب في نصف النهائي واللاعبون يشعرون بالضغط ويريدون الفوز، كرة القدم غير متوقعة، وعلينا تقبل الأمر”.

وأتم مدرب السيتي: “علينا التركيز على العودة، مع وجود جماهيرنا في ملعبنا، وتنتظرنا 4 مباريات أخرى”.انتهى/25ر

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