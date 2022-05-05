بوتين لماكرون: على الغرب وقف تسليم أسلحة لأوكرانيا

موسكو – أ ف ب، رويترز

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، الثلاثاء، داعياً الغرب إلى الكف عن إمداد كييف بالأسلحة، والضغط عليها لوقف «الأعمال الوحشية»، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأوضح الكرملين في بيان أن الرئيس بوتين قال إن «الغرب يمكن أن يساعد على وقف هذه الفظائع عبر ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف، وكذلك من خلال وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا»، مؤكداً أن كييف «ينقصها الاستعداد للعمل بجدية في محادثات السلام. موسكو ما زالت مستعدة للحوار مع أوكرانيا».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله: «الغرب يمكن أن يساعد في وضع حد لهذه الأعمال الوحشية من خلال ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف والتوقف عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا».

وتنفي روسيا مزاعم عن ارتكاب قواتها جرائم حرب في أوكرانيا، وتحمل من تسميهم بـ«القوميين والنازيين الجدد» المسؤولية عن مقتل مدنيين، وهو ما تنفيه كييف والغرب أيضاً.

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