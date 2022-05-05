بولندا تنتقد تصريحات للبابا حمّلت «الناتو» مسؤولية غضب روسيا

وارسو: (أ.ف.ب)

انتقد وزير بولندي، ليل الأربعاء، تصريحات حول النزاع ف أوكرانيا للبابا فرنسيس الذي رأى ف مقابلة مع صحيفة

إيطالية، أن من أسباب النزاع ف أوكرانيا هو «غضب» موسو الذي «سهله استفزاز حلف شمال الأطلس) الناتو)

عل باب روسيا».

وجاءت تصريحات البابا هذه ف مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية. وقال رداً عل سؤال عن أسباب

النزاع ف أوكرانيا، إن «غضب» موسو قد يون «سهله استفزاز الحلف الأطلس عل باب روسيا».

وقال وزير التعليم البولندي بريميسلاف تشارنيك للتلفزيون العام: «بالتأكيد صعق كثيرون عندما سمعوا ما قاله البابا».

وأضاف أنه إذا سمحت إدارة الفاتيان بنشر هذه الملاحظات «حول استفزازات الحلف الأطلس وبعبارة أخرى عن

الجناح الشرق ،وبالتال بولندا أيضاً، فإن البابا أراد ببساطة أن يقول ذلك».

وأضاف: «بذلك أساء إلينا نحن البولنديين».

وف المقابلة نفسها، قال البابا إنه مستعد للسفر إل موسو للقاء الرئيس الروس فلاديمير بوتين، ومحاولة وقف القتال

ف أوكرانيا.

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