وارسو: (أ.ف.ب)
انتقد وزير بولندي، ليل الأربعاء، تصريحات حول النزاع ف أوكرانيا للبابا فرنسيس الذي رأى ف مقابلة مع صحيفة
إيطالية، أن من أسباب النزاع ف أوكرانيا هو «غضب» موسو الذي «سهله استفزاز حلف شمال الأطلس) الناتو)
عل باب روسيا».
وجاءت تصريحات البابا هذه ف مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية. وقال رداً عل سؤال عن أسباب
النزاع ف أوكرانيا، إن «غضب» موسو قد يون «سهله استفزاز الحلف الأطلس عل باب روسيا».
وقال وزير التعليم البولندي بريميسلاف تشارنيك للتلفزيون العام: «بالتأكيد صعق كثيرون عندما سمعوا ما قاله البابا».
وأضاف أنه إذا سمحت إدارة الفاتيان بنشر هذه الملاحظات «حول استفزازات الحلف الأطلس وبعبارة أخرى عن
الجناح الشرق ،وبالتال بولندا أيضاً، فإن البابا أراد ببساطة أن يقول ذلك».
وأضاف: «بذلك أساء إلينا نحن البولنديين».
وف المقابلة نفسها، قال البابا إنه مستعد للسفر إل موسو للقاء الرئيس الروس فلاديمير بوتين، ومحاولة وقف القتال
ف أوكرانيا.
بولندا تنتقد تصريحات للبابا حمّلت «الناتو» مسؤولية غضب روسيا
وارسو: (أ.ف.ب)