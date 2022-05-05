ذي قار تسجل ارتفاعاً بإصابات الحمى النزفية

سجلت دائرة صحة ذي قار، يوم الخميس، ارتفاعاً بحصيلة الإصابات بمرض الحمى النزفية في المحافظة، فيما تواصل إرسال الحالات المشتبه بها إلى المختبر المركزي في العاصمة بغداد.

وذكر مدير قسم الصحة العامة، حسين رياض، ان “المحافظة سجلت اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية، حيث بلغت الحالات المسجلة رسميا 23 حالة، منها خمس حالات وفاة، و18 حالة ما تزال تتلقى العلاج”.

وأضاف ان “القسم ارسل اليوم حالتين مشتبه بهما إلى المختبر المركزي في العاصمة بغداد، لغرض تأكيد اصابتهما من عدمها”.

يشار إلى أن محافظة ذي قار تسجل منذ عدة أيام إصابات بالحمى النزفية لتتصدر باقي المحافظات العراقية التي ما زالت أغلبها خالية من هذا المرض، باستثناء النجف ونينوى فيما اتخذت باقي المحافظات اجراءات احترازية مشددة للحيلولة دون انتقال المرض اليها.

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