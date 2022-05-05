سياسي كوردي: المطلوب من PKK هو الخروج من شنكال وتخفيف معاناة الأهالي

دعا قيادي كوردي سوري، الأربعاء، حزب العمال الكوردستاني PKK إلى الخروج من قضاء شنگال وإنهاء وجوده هناك لتخفيف معاناة الأهالي.

وقال نواف رشيد، ممثل حزب يكيتي الكوردستاني في إقليم كوردستان في تصريح : «ما يجري بين PKK والجيش العراقي في شنگال هو تأكيد على إصرار الحكومة العراقية على تنفيذ الوعود التي أخذت على عاتقها لتركيا بإخراج PKK والحشد الشعبي من شنگال وإحلال الجيش العراقي محله لقطع مبررات أي هجوم متوقع على شنگال من جانب تركيا بحجة وجود ميليشيات PKK والحشد التي تخدم أجندات دول إقليمية مثل النظام السوري وإيران بالضد من مصلحة تركيا».

كما أشار إلى «الأهمية والاستراتيجية التى تحظى بها منطقة شنگال كممر وكوريدور بين الأراضي السورية والعراقية، وقد يستخدم لنقل السلاح والذخيرة من إيران للنظام السوري، وكذلك تنفيذ عمليات التهريب ونقل المواد بين العراق وسوريا».

ورأى رشيد أن «هناك قراراً وتفاهماً إلى درجة ما بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية لإنهاء تواجد هذه الميليشيات غير الشرعية في هذه المنطقة لمنع تعرض المنطقة لاجتياح تركي كما حدث في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)».

وقال: «إن المطلوب من PKK هو الخروج من شنگال وإنهاء وجوده هناك وتخفيف معاناة أهالي شنگال الذين يتعرضون للنزوح من ديارههم والعيش داخل المخيمات التي تفتقد لأدنى شروط الصحة والسلامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في سوريا».

وختم نواف رشيد حديثه قائلا: «إن وجود PKK في شنگال ومناطق أخرى في إقليم كوردستان يتسبب بازدياد معاناة أهالي هذه المناطق لانعدم الاستقرار والسلام فيها»، وقال: «إذا كان صراع PKK مع تركيا حقيقة عليه الذهاب إلى ساحته الأساسية هناك بالوسائل والأساليب السلمية، فحسب زعم القائمين على PKK فأن تأسيسه منذ بدايته جاء لأجل تحقيق حقوق القومية للكورد في شمالي كوردستان (كوردستان تركيا)».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط