صحة ذي قار تقرع ناقوس الخطر بشأن الوباء الجديد القاتل بعد ارتفاع الوفيات

سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا بحصيلة مرض الحمى النزفية القاتل.

وابلغ مصدر طبي بدائرة المحافظة بأن “الفحوصات المختبرية القادمة من بغداد أثبتت إصابة شخصين بالحمى النزفية، احدهما توفي ظهر اليوم”.

وأضاف، ان “أعداد الاصابات بلغت بشكل كلي 22 اصابة، منها 17 اصابة و5 متوفين”، لافتا إلى ان ” التوقعات تشير لارتفاع الإصابات خلال الأيام المقبلة بشكل كبير، ما لم توضع المعالجات السريعة لهذا المرض الخطير”.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد اعلنت، في شهر نيسان/ابريل الماضي، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض “الحمى النزفية”، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان.

والحمى النزفية مرض فيروسي مُعدٍ قد يهدد الحياة، ويمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ومن ثم نزيف دموي، وينتشر عند مخالطة الحيوانات المصابة به أو الحشرات، وغالباً ما ينتقل عن طريق حشرة “القراد”.

وتعتبر محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أكثر مدن البلاد تضرراً من وباء، الحمى النزفية التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان.

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