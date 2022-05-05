غرق أب وابنته من المكون العربي في نهر جومان وفرق الإنقاذ تعثر على جثة الطفلة

وقع سائحان من أهالي واحدة من القومية العربية ومن سكان أربيل في نهر جومان، بمحافظة أربيل، وهما أب وابنته، وأعلنت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران العثور على جثة الطفلة وأن فرقها تواصل البحث عن الوالد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في سوران، في بيان لها : “تمكنت فرقنا من العثور على جثة الطفلة الغريقة وانتشالها، وتم بعدها نقل الجثة إلى المستشفى فيما تواصل الفرق البحث عن جثة الأب، الطفلة اسمها (دينة عبدالرزاق عبدالقادر) وتبلغ من العمر 11 سنة، والوالد هو (عبدالرزاق عبدالقادر عبدالرزاق) ويبلغ من العمر 38 سنة، وهما من أبناء القومية العربية ويسكنون في مدينة أربيل، وقصدوا تلك المنطقة بقصد السياحة”.

وفي وقت سابق، أعلن قائممقام قضاء جومان، سوارة أكرم، أن طفلة وأباها من القومية العربية سقطا في نهر جومان، بينما كانا في رحلة سياحية.

وأوضح قائممقام قضاء جومان أن الطفلة سقطت في النهر أولاً، ولما حاول الوالد إنقاذها جرفه التيار القوي وفقد الاثنان.

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