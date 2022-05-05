فنلندا تأمل بانضمام سريع إلى “الناتو”

وقالت مارين في مؤتمر صحافي لقادة دول شمال أوروبا في كوبنهاغن إن “ هلسنكي تجري محادثات مع دول رئيسية مثل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة فرنسا للحصول على ضمانات بتوفير الحماية لها خلال فترة الترشح التي يمكن أن تستمر عدة أشهر”.

وأضافت: “إذا كانت فنلندا والسويد مرشحتين، فإن القضية الأساسية هي أن تكون عملية المصادقة أقصر ما يمكن… سيكون هذا أفضل ضمانة أمنية يمكن أن نحصل عليها”.

وتابعت: “بالطبع، نحن نناقش مع الدول الأعضاء الأكبر في الناتو الضمانات الأمنية والمشكلات الأمنية التي قد تنشأ” خلال الفترة الانتقالية.