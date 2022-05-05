«فيفا» يحدد توقيت فاصلة منتخبي الإمارات وأستراليا وكيفية شراء التذاكر

ستقام تصفيات كأس العالم 2022 على أرضية استاد أحمد بن علي في الدوحة، وستشهد تنافس منتخبات 4 دول على آخر مكانين في أكبر حدث كروي في العالم، وسيواجه الفائز في مباراة السابع من يونيو/ حزيران التي ستُقام على نفس الاستاد بين منتخبي الإمارات وأستراليا، منتخب بيرو في 13 يونيو/ حزيران بعد أن احتل الأخير المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، في حين سيواجه منتخب كوستاريكا الذي احتل المركز الرابع في تصفيات كونكاكاف منتخب نيوزيلندا بطل أوقيانوسيا في اليوم الموالي (14 يونيو)، وستنطلق المباراتان في الساعة التاسعة مساء بتوقيت قطر.