«فيفا» يحدد توقيت فاصلة منتخبي الإمارات وأستراليا وكيفية شراء التذاكر

وكان استاد أحمد بن علي قد افتُتح يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2020 بمناسبة نهائي كأس الأمير، واستضاف مؤخرا أربع مواجهات من مباريات بطولة كأس العرب 2021، إضافة لاستضافته المستمرة لنادي الريان الرياضي، ويتميز بتكنولوجيا التبريد المبتكرة التي تتيح تجربة ممتعة للمنتخبات والجماهير خلال أشهر الصيف الحارة.
كما حدد«فيفا» كيفية شراء تذاكر المباريات الفاصلة،حيث سيعرض ذلك لاحقاً
على موقع FIFA.com.
كما أكد«فيفا» أنه سينشر في الأسابيع المقبلة على مركز وسائل إعلام FIFA معلومات بخصوص تصاريح وسائل الإعلام.
كما حدد«فيفا» كيفية شراء تذاكر المباريات الفاصلة،حيث سيعرض ذلك لاحقاً
على موقع FIFA.com.
كما أكد«فيفا» أنه سينشر في الأسابيع المقبلة على مركز وسائل إعلام FIFA معلومات بخصوص تصاريح وسائل الإعلام.