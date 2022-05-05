Posted on by

«فيفا» يحدد توقيت فاصلة منتخبي الإمارات وأستراليا وكيفية شراء التذاكر

وكان استاد أحمد بن علي قد افتُتح يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2020 بمناسبة نهائي كأس الأمير، واستضاف مؤخرا أربع مواجهات من مباريات بطولة كأس العرب 2021، إضافة لاستضافته المستمرة لنادي الريان الرياضي، ويتميز بتكنولوجيا التبريد المبتكرة التي تتيح تجربة ممتعة للمنتخبات والجماهير خلال أشهر الصيف الحارة.
كما حدد«فيفا» كيفية شراء تذاكر المباريات الفاصلة،حيث سيعرض ذلك لاحقاً
على موقع FIFA.com.
كما أكد«فيفا» أنه سينشر في الأسابيع المقبلة على مركز وسائل إعلام FIFA معلومات بخصوص تصاريح وسائل الإعلام.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close