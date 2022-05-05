قطيع من الجاموس ينهي حياة شخص ويصيب آخر جنوبي العراق

افاد مصدر محلي بمحافظة البصرة، يوم الأربعاء، بأن قطيعاً من الجاموس تسبب بحادث سير على طريق الموت (البصرة _ فاو).

وأبلغ المصدر، ان “عجلة صالون وعلى طريق ما يعرف بالموت (البصرة _ فاو) اصطدمت بقطيع من الجاموس، نتيجة عدم وجود الإنارة في الطريق فجر اليوم”، لافتا إلى ان “الحادث تسبب بمصرع شخص على الفور، واصابة اخر بجروح خطرة”.

وأشار إلى ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بالتعاون مع المفرزة الطبية بنقل الجثة إلى الطب العدلي، والمصاب إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط